Виктор Гончаренко: Оланаре изначально неправильно вступал в единоборства в матче против «Янг Бойз»
Главный
тренер ЦСКА Виктор Гочнаренко - перед
ответной игрой 4-го квалификационного
раунда Лиги чемпионов против «Янг
Бойз» из Швейцарии.
- После
столкновения Оланаре и Дзагоева в первом
матче, показалось, что Алан перестал
пасовать на нигерийца.
- Если бы мы больше владели мячом, то, думаю, вопрос бы так не стоял. Тогда было бы и больше передач в сторону Оланаре.
- Помимо
этого Оланаре мало выигрывал единоборств.
Хотя форвард мощный, статный. Почему?
- Соглашусь по единоборствам, но он их не то, чтобы проигрывал. Он изначально неправильно вступал в борьбу. Получается, еще до начала их и проигрывал. Мы ему доступно объяснили, как улучшить свои показатели. Это важный момент.
- Но
выход в Лигу чемпионов – это гарантированные
финансовые средства. Поможет ли это
клубу усилиться?
- Любые дополнительные средства идут в плюс. Но мы работаем не для удлинения скамейки. Наша задача – взять игрока, который был бы в чем-то сильнее тех, что есть сейчас. Или молодого игрока, перспективного. А расширить скамейку мы можем и за счет молодых игроков.