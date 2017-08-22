Виктор Гончаренко: Оланаре изначально неправильно вступал в единоборства в матче против «Янг Бойз»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гочнаренко - перед ответной игрой 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойз» из Швейцарии.



- После столкновения Оланаре и Дзагоева в первом матче, показалось, что Алан перестал пасовать на нигерийца.

- Если бы мы больше владели мячом, то, думаю, вопрос бы так не стоял. Тогда было бы и больше передач в сторону Оланаре.



- Помимо этого Оланаре мало выигрывал единоборств. Хотя форвард мощный, статный. Почему?

- Соглашусь по единоборствам, но он их не то, чтобы проигрывал. Он изначально неправильно вступал в борьбу. Получается, еще до начала их и проигрывал. Мы ему доступно объяснили, как улучшить свои показатели. Это важный момент.



- Но выход в Лигу чемпионов – это гарантированные финансовые средства. Поможет ли это клубу усилиться?

- Любые дополнительные средства идут в плюс. Но мы работаем не для удлинения скамейки. Наша задача – взять игрока, который был бы в чем-то сильнее тех, что есть сейчас. Или молодого игрока, перспективного. А расширить скамейку мы можем и за счет молодых игроков.