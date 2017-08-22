Павел Буре: Если ты попадаешь в команду уровня ЦСКА, то нужно пробиваться

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре считает, что определение оптимального состава – компетенция тренера.

- Определение оптимального состава – компетенция тренера. Но если ты попадаешь в команду уровня ЦСКА, то нужно пробиваться. По-другому не бывает. Если тренеры приняли такое решение оставить вне заявки ряд ведущих игроков – значит это оправдано.

А игроку лучше не пропускать матчи, потому что игровую практику ты никакой тренировкой не заменишь. Но что-то подобное я ощущал в ЦСКА в свое время. Когда я начинал, у нас было шесть пятерок, как минимум пять из которых – игроки сборной СССР. Я это проходил. Понимаете, если ты просто попал в заявку, значит ты попал в сборную СССР, - передает слова Буре «Р-Спорт».

Напомним, что в матче открытия сезона КХЛ ЦСКА уступил СКА со счетом 2:4.