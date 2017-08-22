«Барселона» после неудачи с трансфером Коутиньо попытается подписать Ди Марию

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария стал главной трансферной целью «Барселоны». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, в связи с неудачной попыткой приобрести у «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо «Барса» переключилась на Ди Марию. Ранее сообщалось, что его переход поддерживает Лионель Месси. «ПСЖ» оценивает игрока в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел три матча за «ПСЖ» и сделал одну результативную передачу.