«Барселона» после неудачи с трансфером Коутиньо попытается подписать Ди Марию
Источник: MarcaКомментарии
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария стал главной трансферной целью «Барселоны». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как
информирует Marca, в связи с неудачной попыткой приобрести у «Ливерпуля»
Филиппе Коутиньо «Барса» переключилась на Ди Марию. Ранее сообщалось, что его
переход поддерживает Лионель Месси. «ПСЖ» оценивает игрока в 55 миллионов евро.
В текущем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел три матча за «ПСЖ» и сделал одну результативную передачу.
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