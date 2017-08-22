Калинич официально стал игроком «Милана»

Форвард Никола Калинич перешел из «Фиорентины» в «Милан», сообщает официальный сайт «россонери».

«Милан» объявляет о подписании контракта с Николой Калиничем из «Фиорентины» на правах аренды с обязательным выкупом», – говорится в заявлении клуба.

Контракт 29-летнего хорвата с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде Калинича за пять миллионов евро, после чего «Милан»» выкупит игрока за 20 миллионов.

Напомним, форвард провел два сезона в «Фиорентине» после пяти лет в «Днепре» и забил 27 голов в 68 матчах. Ранее воспитанник «Хайдука» играл в Англии за «Блэкберн».

В составе сборной Хорватии на его счету 14 голов в 36 матчах.