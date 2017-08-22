Игорь Шуневич: Задача минского «Динамо» - выйти в плей-офф и достойно там выступить

Председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич рассказал о задачах команды на новый сезон.

- Как реалист, я считаю, что цель, стоящая перед нами в стартующем завтра сезоне, а это выход в плей-офф, вполне достижима. Также мы ставим перед командой задачу достойно выступить в нокаут-раунде. Что я понимаю под достойным выступлением? Это зрелищный, красивый хоккей, который бы всем приносил удовольствие: хоккеистам – от игры, а нам, болельщикам, от ее просмотра. Для этого на площадке нужно драться. Нужно бороться до конца, учитывая ту высочайшую конкуренцию, которая сегодня существует в КХЛ, - сказал менеджер, - передает слова Шуневича официальный сайт клуба.