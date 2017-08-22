«Сибирь» обыграла «Спартак» на старте сезона в КХЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Спартаком» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сибири».
В составе
победителей отличились Сергей Коньков, Андрей Сигарев. У «Спартака» гол в
активе Вячеслава Лещенко. Для обеих команд это был первый матч в сезоне.
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча. 24 августа «Сибирь» примет рижское «Динамо»,
а «Спартак» на выезде сыграет с «Барысом».
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