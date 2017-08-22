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«Сибирь» обыграла «Спартак» на старте сезона в КХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Спартаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сибири».

В составе победителей отличились Сергей Коньков, Андрей Сигарев. У «Спартака» гол в активе Вячеслава Лещенко. Для обеих команд это был первый матч в сезоне.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. 24 августа «Сибирь» примет рижское «Динамо», а «Спартак» на выезде сыграет с «Барысом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Сибирь - Спартак - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Коньков 21:18 (1:0). Сигарев (Бергстрем, Закриссон), 22:37 (2:0). Лещенко (Стоа), 22:51 (2:1). Санников (Энлунд), 56:46 (3:1).

Место и дата

22 августа 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция



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