Полузащитник «Вильярреала» Сориано выбыл на три недели из-за травмы
Источник: Football EspanaКомментарии
Полузащитник «Вильярреала» Роберто Сориано получил травму. У него диагностировали растяжение связок колена.
Как сообщает Football Espana, хавбек выбыл из
строя примерно на три недели. Он пропустил стартовый матч с «Леванте» (0:1), а
также пропустит игры с «Реал Сосьедадом» и «Бетисом».
26-летний
Сориано стал седьмым игроком «Вильярреала», который сейчас не играет из-за
травмы. В их числе и российский полузащитник Денис Черышев.
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