Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник «Вильярреала» Сориано выбыл на три недели из-за травмы

Источник:  Football EspanaКомментарии

Полузащитник «Вильярреала» Роберто Сориано получил травму. У него диагностировали растяжение связок колена.

Как сообщает Football Espana, хавбек выбыл из строя примерно на три недели. Он пропустил стартовый матч с «Леванте» (0:1), а также пропустит игры с «Реал Сосьедадом» и «Бетисом».

26-летний Сориано стал седьмым игроком «Вильярреала», который сейчас не играет из-за травмы. В их числе и российский полузащитник Денис Черышев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» после неудачи с трансфером Коутиньо попытается подписать Ди МариюПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария стал главной трансферной целью «Барселоны». Об этом сообщают испанские СМИ.Хосеп Гвардиола: Не исключаю, что кто-то выкупит контракт Месси за 300 миллионовГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может быть выкуплен за 300 миллионов евро.Хави: У Сери есть то, что мы называем «ДНК «Барселоны»Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высказался об игре полузащитника «Ниццы» Жана-Микаэля Сери, которым интересуются каталонцы.Денис Черышев: Буду стараться, чтобы попасть в сборную России на домашний чемпионат мираПолузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о планах на будущее, отметив, что хотел бы отправиться в составе сборной России на домашний чемпионат мира в 2018 году.«Зенит» арендует Абденнура на два сезонаЗащитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в петербургский «Зенит», сообщает Footmercato.
Футбол
«Барселона» после неудачи с трансфером Коутиньо попытается подписать Ди Марию
Футбол
Виктор Гончаренко: Оланаре изначально неправильно вступал в единоборства в матче против «Янг Бойз»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Не исключаю, что кто-то выкупит контракт Месси за 300 миллионов
Футбол
Лука Джорджевич – о победе над «Ахматом»: Каждому клубу трудно играть с таким соперником
все новости
Роберто Сориано
Роберто Сориановсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости