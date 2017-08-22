Полузащитник «Вильярреала» Сориано выбыл на три недели из-за травмы

Полузащитник «Вильярреала» Роберто Сориано получил травму. У него диагностировали растяжение связок колена.

Как сообщает Football Espana, хавбек выбыл из строя примерно на три недели. Он пропустил стартовый матч с «Леванте» (0:1), а также пропустит игры с «Реал Сосьедадом» и «Бетисом».

26-летний Сориано стал седьмым игроком «Вильярреала», который сейчас не играет из-за травмы. В их числе и российский полузащитник Денис Черышев.