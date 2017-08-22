Василий Уткин: Для Кокорина 15 мячей за сезон будет успехом

Российский комментатор Василий Уткин высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- Сколько забьет Кокорин? Не знаю, это вопрос стабильности. «Зенит» вряд ли зависит от результативности Кокорина, Дриусси не слабее. Кокорин сейчас в блистательной форме. Думаю, для него 15 мячей за сезон будет успехом, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, в сезоне-2017/18 Кокорин провел семь матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. После семи туров РФПЛ форвард возглавляет гонку бомбардиров.