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Василий Уткин: Для Кокорина 15 мячей за сезон будет успехом

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Российский комментатор Василий Уткин высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

- Сколько забьет Кокорин? Не знаю, это вопрос стабильности. «Зенит» вряд ли зависит от результативности Кокорина, Дриусси не слабее. Кокорин сейчас в блистательной форме. Думаю, для него 15 мячей за сезон будет успехом, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, в сезоне-2017/18 Кокорин провел семь матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. После семи туров РФПЛ форвард возглавляет гонку бомбардиров.

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