«Авангард» одержал победу в матче с рижским «Динамо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и рижским «Динамо»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Авангарда».
В составе
победителей отличились Деннис Эверберг, который сделал дубль, и Валентин
Пьянов. У рижан гол в активе Микса Индрашиса.
Для обеих
команд это был первый матч в сезоне. 24 августа рижское «Динамо» на выезде
сыграет с «Сибирью», а «Авангард» примет «Северсталь».
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