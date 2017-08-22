«Авангард» одержал победу в матче с рижским «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Авангарда».

В составе победителей отличились Деннис Эверберг, который сделал дубль, и Валентин Пьянов. У рижан гол в активе Микса Индрашиса.

Для обеих команд это был первый матч в сезоне. 24 августа рижское «Динамо» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Авангард» примет «Северсталь».

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