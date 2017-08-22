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Team Just Alpha распустила состав по League of Legends

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Организация Team Just Alpha объявила о роспуске состава по League of Legends.

«Дорогие фанаты, мы объявляем, что досрочно закрываем контракты с игроками и тренерским штабом LCL состава League of Legends. Такое решение было принято в связи с желанием ребят посмотреть другие предложения, возможно, получить новый опыт на просторах киберспортивной сцены. Мы надеемся, что сможем собрать их снова перед следующим сезоном, так как ребята очень перспективные и трудолюбивые, за 3 сплита они прошли путь от Лиги претендентов до плей-офф Континентальной лиги!» — говорится в анонсе организации.

В полуфинале летнего сплита Континентальной лиги коллектив уступил Gambit Esports со счетом 0:3. 

Бывший состав Team Just Alpha:  

Владислав «BOSS» Фомин  
Евгений «SaDJesteRRR» Старосветский  
Марк «Marker» Дьяков  
Эмиль «pooh» Алиев  
Максим «Jestkui Max» Филипенко

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