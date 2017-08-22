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Билич может быть уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»

Эльвин Керимов
Источник:  The TimesКомментарии

Хорватский специалист Славен Билич после двух поражений «Вест Хэма» на старте сезона может лишиться своей должности, сообщает The Times. Лондонцы проиграли поочередно «МЮ» (0:4) и «Саутгемптону» (2:3).

По информации источника, руководство «молотобойцев» подумывает о смене тренера. Контракт 48-летнего Билича с клубом истекает в конце сезона, но отставка может случиться уже в ближайшее время.

В сезоне 2012/13 годов Славен Билич тренировал московский «Локомотив». Под его управлением «железнодорожники» заняли девятое место в РФПЛ.

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