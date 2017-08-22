Билич может быть уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»
Источник: The TimesКомментарии
Хорватский
специалист Славен Билич после двух поражений «Вест Хэма» на старте сезона может
лишиться своей должности, сообщает The Times. Лондонцы проиграли поочередно «МЮ» (0:4)
и «Саутгемптону» (2:3).
По информации
источника, руководство «молотобойцев» подумывает о смене тренера. Контракт
48-летнего Билича с клубом истекает в конце сезона, но отставка может случиться
уже в ближайшее время.
В сезоне
2012/13 годов Славен Билич тренировал московский «Локомотив». Под его
управлением «железнодорожники» заняли девятое место в РФПЛ.
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