«Интер» объявил о переходе защитника «Валенсии»

Португальский защитник Жоау Канселу перебрался в чемпионат Италии.

Как сообщает пресс-служба «Интера», сегодня игрок пополнил ряды миланского клуба. Отмечается, что футболист будет выступать в серии А на правах аренды. При этом у команды есть возможность выкупить его контракт.

Ранее сообщалось, что на Канселу претендует «Барселона».

Добавим, что накануне из «Интера» в «Валенсию» на правах аренды отправился хавбек Жофре Кондигбиа.