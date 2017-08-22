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«Интер» объявил о переходе защитника «Валенсии»

Источник:  ФК «Интер»Комментарии

Португальский защитник Жоау Канселу перебрался в чемпионат Италии.

Как сообщает пресс-служба «Интера», сегодня игрок пополнил ряды миланского клуба. Отмечается, что футболист будет выступать в серии А на правах аренды. При этом у команды есть возможность выкупить его контракт.

Ранее сообщалось, что на Канселу претендует «Барселона».

Добавим, что накануне из «Интера» в «Валенсию» на правах аренды отправился хавбек Жофре Кондигбиа.

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