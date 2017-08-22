Николай Бойлесен: «Карабах» будет играть от обороны и попытается забить с контратаки
Источник: Azerisport.comКомментарии
Защитник «Копенгагена»
Николай Бойлесен поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам
предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Думаю, «Карабах»
будет играть от обороны и попытается забить с контратаки, что заставит нас
раскрываться, дабы забить три гола. Мы должны в этой встрече сыграть так же,
как и в первом тайме недавнего матча с «Сендерюске», что было нашей лучшей
игрой в этом сезоне. На самом деле, в этой игре мы доминировали и оказывали
давление на соперника. И это мы должны сделать в предстоящую среду», - цитирует
Бойлесена Azerisport.
Матч «Копенгаген» - «Карабах» состоится 23 августа и начнется в 21.45 по Москве. В первом матче азербайджанский клуб победил со счетом 1:0.
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