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Николай Бойлесен: «Карабах» будет играть от обороны и попытается забить с контратаки

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Защитник «Копенгагена» Николай Бойлесен поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Думаю, «Карабах» будет играть от обороны и попытается забить с контратаки, что заставит нас раскрываться, дабы забить три гола. Мы должны в этой встрече сыграть так же, как и в первом тайме недавнего матча с «Сендерюске», что было нашей лучшей игрой в этом сезоне. На самом деле, в этой игре мы доминировали и оказывали давление на соперника. И это мы должны сделать в предстоящую среду», - цитирует Бойлесена Azerisport.

Матч «Копенгаген» - «Карабах» состоится 23 августа и начнется в 21.45 по Москве. В первом матче азербайджанский клуб победил со счетом 1:0.

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