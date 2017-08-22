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«Арсенал» дал согласие на продажу Санчеса, Венгер заблокировал трансфер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер надеется сохранить в рядах столичного клуба чилийского нападающего Алексиса Санчеса.

Как сообщает Daily Mirror, «пушкари» получили предложение от «Манчестер Сити» в размере 70-ти млн фунтов. Отмечается, что боссы «канониров» дали согласие не продажу игрока, однако главный тренер команды заблокировал его переход.

Ранее сообщалось, что Санчес собирается сменить клубную прописку этим летом. Игрок недоволен выступлением команды в премьер-лиге и хочет выиграть Лигу чемпионов.

Согласно СМИ, в услугах игрока заинтересованы «Ювентус», «Челси», а также мюнхенская «Бавария».

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