Главный тренер «Янг Бойз»: ЦСКА – не машина, но сыгранная команда

Главный тренер швейцарского «Янг Бойз» Адольф Хюттер - перед ответной игрой 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА. Первая игра завершилась победой армейцев – 1:0.



- Тренер предыдущего соперника ЦСКА – греческого АЕКа – сказал, что ЦСКА – это машина. Согласны?

- Не машина, но очень хорошо сыгранная команда. Это мы увидели в Берне. Конечно, ЦСКА – фаворит. Но мы попробуем сделать все возможное, чтобы не уступить им.



- В чем ваш план: сразу идти в атаку? Или будете выжидать? Все-таки разница в один мяч не требует большой спешки.

- Исходная ситуация говорить, что надо атаковать, забивать голы. Но пока не могу сказать, что мы с первых минут пойдем вперед.



- Игорь Акинфеев – классный вратарь, но порой он ошибается. Будете это использовать? – спрашивает швейцарский коллега.

- Он абсолютный топ-уровень. А ошибки допускает каждый. Наша задача переиграть весь ЦСКА.



- Существует ли в вашей команде система штрафов? И был ли как-то наказан Нуху, забивший курьезный автогол в первом матче?

- Такой системы в Швейцарии нет. Наоборот, мы должны сплотиться и играть. А нелепую ошибку может допустить любой. Наша задача – ее исправить. Скажу, что и счет 0:0 мало бы что изменил. Нам все равно необходимо забивать.



- Кого выделили бы у ЦСКА?

- ЦСКА не так активно атаковал в первом матче, что бы выделять кого-то одного. Но мы знаем о высоком уровне Головина, Витиньо, Дзагоева. Хорошо представляем, как могут подключаться вперед Щенников и Фернандес. Уверен, в Москве они будут действовать значительно агрессивнее.