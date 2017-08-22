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«СКА-Нева» проведет домашние матчи в «Хоккейном городе»

Источник:  ХК СКАКомментарии

Домашней ареной «СКА-Невы» в новом сезоне ВХЛ станет «Хоккейный город», сообщает официальный сайт армейцев.

Ранее «СКА-Нева» проводила домашние встречи в «Юбилейном».

Напомним, в первом официальном матче сезона-2017/18 «СКА-Нева» сыграет 9 сентября против петербургского «Динамо».

«Хоккейный город» – многофункциональный спортивный комплекс рядом с Ледовым дворцом в Петербурге.

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