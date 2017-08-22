«СКА-Нева» проведет домашние матчи в «Хоккейном городе»
Источник: ХК СКАКомментарии
Домашней ареной «СКА-Невы»
в новом сезоне ВХЛ станет «Хоккейный город», сообщает официальный сайт
армейцев.
Ранее «СКА-Нева» проводила домашние встречи в «Юбилейном».
Напомним, в первом официальном матче сезона-2017/18 «СКА-Нева»
сыграет 9 сентября против петербургского «Динамо».
«Хоккейный город» – многофункциональный спортивный
комплекс рядом с Ледовым дворцом в Петербурге.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически