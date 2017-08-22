«Боруссия» отказалась продавать Дембеле в «Барселону» за 130 миллионов евро
Дортмундская «Боруссия»
ответила отказом на новое предложение «Барселоны» о трансфере нападающего
Усмана Дембеле. Об этом сообщает немецкое отделение телеканалов Sky.
Напомним,
ранее сообщалось, что «Барса» готова отдать за игрока 100 миллионов евро + еще
30 миллионов предлагались в виде бонусов.
Напомним, Усман Дембеле настаивает на своем переходе в «Барселону».
«Боруссия» отстранила футболиста от тренировок с основным составом.
20-летний форвард прошлом сезоне провел 49 матчей за «Боруссию» и забил десять
мячей при 21 голевой передаче.
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