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«Боруссия» отказалась продавать Дембеле в «Барселону» за 130 миллионов евро

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Дортмундская «Боруссия» ответила отказом на новое предложение «Барселоны» о трансфере нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщает немецкое отделение телеканалов Sky.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барса» готова отдать за игрока 100 миллионов евро + еще 30 миллионов предлагались в виде бонусов.

Напомним, Усман Дембеле настаивает на своем переходе в «Барселону». «Боруссия» отстранила футболиста от тренировок с основным составом.  20-летний форвард прошлом сезоне провел 49 матчей за «Боруссию» и забил десять мячей при 21 голевой передаче.

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