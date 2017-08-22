Эдгард Запашный: Мой тигр предсказал победу Мэйвезера в бою против Макгрегора

Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйуэзера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- У меня есть тигр Рики, с которым мы пытались предсказывать матчи сборной России по футболу на Евро-2016 во Франции. И тогда он, кстати, отгадал два матча из трех возможных.

Сегодня мы сделали прогноз на поединок Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора. И Рики сделал выбор в пользу Флойда. Я сам не видел таблички. Опустил тигра и он пошел туда. Я, как боксер, однозначно убежден в победе американца.

Ранее Запашный рассказал о том, как сбылась его мечта – сопровождать Федора Емельяненко перед боем с американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 180.