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Эдгард Запашный: Мой тигр предсказал победу Мэйвезера в бою против Макгрегора

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйуэзера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- У меня есть тигр Рики, с которым мы пытались предсказывать матчи сборной России по футболу на Евро-2016 во Франции. И тогда он, кстати, отгадал два матча из трех возможных.

Сегодня мы сделали прогноз на поединок Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора. И Рики сделал выбор в пользу Флойда. Я сам не видел таблички. Опустил тигра и он пошел туда. Я, как боксер, однозначно убежден в победе американца.

Ранее Запашный рассказал о том, как сбылась его мечта – сопровождать Федора Емельяненко перед боем с американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 180.

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