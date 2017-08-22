«Салават Юлаев» дома обыграл «Адмирал»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Адмиралом» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Салавата Юлаева».
В составе
победителей отличились Евгений Коротков, Вячеслав Солодухин, и Филип Ларсен. У «Адмирала»
гол в активе Александра Горшкова.
Обе команды
провели первый матч в сезоне. 24 августа «Адмирал» на выезде сыграет с «Нефтехимиком».
26 августа «Салават Юлаев» примет «Амур».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Адмирал - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Горшков (Саюстов, Краснослободцев), 4:11 (0:1). Коротков (Майоров), 28:56 (1:1). Солодухин 45:47 (2:1). Ларсен (Арзамасцев), 55:16 (3:1).
Место и дата
22 августа 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически