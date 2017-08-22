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«Барселона» требует от Неймара 8 млн евро за несоблюдение контракта

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

«Барселона» подала в суд на бразильского нападающего Неймара за неуважение контракта. Клуб требует от игрока возмещения части бонуса, который был выплачен за продление соглашения минувшей осенью.

«Мы требуем от футболиста часть подписного бонуса за продление контракта в связи с неуважением вышеуказанного документа. Речь идет об издержках на сумму 8,5 миллиона евро и 10 процентов штрафа. Если игрок сам не в состоянии выплатить компенсацию, то это должен сделать его нынешний клуб», – говорится в заявлении сине-гранатовых.

Напомним, 3 августа Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав пятилетний контракт с французским клубом. Сумма трансфера составила 222 млн евро.

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