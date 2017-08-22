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Итальянец Трентин выиграл 4-й этап «Вуэльты», Закарин – 54-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На веломногодневке «Вуэльта» состоялся четвертый этап. Победу одержал итальянский спортсмен Маттео Трентин.

Победитель преодолел дистанцию за четыре часа, 43 минуты и 57 секунд. Вторым стал испанец Хуан Хосе Лобат, третьим – бельгиец Том Ван Асброк. Россиянин Ильнур Закарин из «Катюши» - на четвертой позиции.

«Вуэльта»

4-й этап

Эскальдес-Энгордань (Андорра) – Таррагона (Испания)

198,2 км

1. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors) – 4.43,57
2. Хуан Хосе Лобато (Испания, Team LottoNL-Jumbo)
3. Том Ван Асброк (Бельгия, Cannondale-Drapac)
4. Эдвард Теунс (Бельгия, Trek – Segafredo)
5. Йенс Дебюшер (Бельгия, Trek – Segafredo)…

54. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша»)

Все указанные гонщики показали то же время, что и победитель.

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 13.37,41
2. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,02
3. Николас Роч (Ирландия, BMC)
4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,10
6. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,38
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,39
9. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,48
10. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
14. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») – 1,29..

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