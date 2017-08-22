CD Projekt RED анонсировала серию турниров GWENT Masters
Компания CD Projekt RED анонсировала серию турниров по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак — GWENT Masters.
GWENT Masters будет разделена на три уровня турниров:
• GWENT Open — 8 турниров; призовой фонд каждого — 25 000 долларов;
• GWENT Challenger — 4 турнира; призовой фонд каждого — 100 000 долларов;
• GWENT World Masters — финальный турнир; призовой фонд — 250 000 долларов.
Подробности:
Присутствуют русские субтитры
ГВИНТ: Ведьмак — компьютерная коллекционная карточная игра по вселенной «Ведьмак», разработанная CD Projekt RED и распространяемая по модели free-to-play.
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