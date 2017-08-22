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CD Projekt RED анонсировала серию турниров GWENT Masters

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Компания CD Projekt RED анонсировала серию турниров по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак — GWENT Masters.

GWENT Masters будет разделена на три уровня турниров:

• GWENT Open — 8 турниров; призовой фонд каждого — 25 000 долларов;
• GWENT Challenger — 4 турнира; призовой фонд каждого — 100 000 долларов; 
• GWENT World Masters — финальный турнир; призовой фонд — 250 000 долларов.

Подробности:


Присутствуют русские субтитры

ГВИНТ: Ведьмак — компьютерная коллекционная карточная игра по вселенной «Ведьмак», разработанная CD Projekt RED и распространяемая по модели free-to-play.

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