CD Projekt RED анонсировала серию турниров GWENT Masters

Денис «seized» Костин: Я думаю, что s1mple может играть не хуже GuardiaN в его лучшие годы

Игрок Natus Vincere Денис «seized» Костин в интервью Cybersport.ru высказался о возвращении Даниила «Zeus» Тесленко в Na’Vi, поделился мнением о новом тренере Михаиле «Kane» Благине, а также рассказал о своих эмоциях после того, как организация выставила его на трансфер.