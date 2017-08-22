«Югра» в овертайме обыграла «Северсталь»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Северсталью» завершился победой хозяев в
овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Югры».
В составе
победителей дубль сделал Антон Королев. У гостей отличился Дмитрий Кагарлицкий.
Обе команды
провели первый матч в сезоне. 24 августа «Югра» примет «Торпедо». «Северсталь»
26 августа на выезде сыграет с «Сибирью».
КХЛ
Регулярный
чемпионат
Матч
Югра - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Кагарлицкий (Стасенко, Бумагин), 0:17 (0:1). Королёв (Курьянов, Валентенко), 25:29 (1:1). Королёв (Савинайнен), 60:12 (2:1).
Место и дата
22 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически