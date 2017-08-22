«Югра» в овертайме обыграла «Северсталь»

Андрей Скабелка: Это был первый матч «Авангарда», как всегда в таких играх много сумбура

Андрей Скабелка: Это был первый матч «Авангарда», как всегда в таких играх много сумбура Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал игру с рижским «Динамо» (3:1).