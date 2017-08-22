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«Югра» в овертайме обыграла «Северсталь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Северсталью» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Югры».

В составе победителей дубль сделал Антон Королев. У гостей отличился Дмитрий Кагарлицкий.

Обе команды провели первый матч в сезоне. 24 августа «Югра» примет «Торпедо». «Северсталь» 26 августа на выезде сыграет с «Сибирью».

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Югра - Северсталь - 2:1 О.Т. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Кагарлицкий (Стасенко, Бумагин), 0:17 (0:1). Королёв (Курьянов, Валентенко), 25:29 (1:1). Королёв (Савинайнен), 60:12 (2:1).

Место и дата

22 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция


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