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Сандис Озолиньш: Знали, что «Авангард» будет играть агрессивно

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш подвел итоги матча с «Авангардом» (1:3).

– В первом периоде сказалось много ответственности. Хотели все сделать правильно, поэтому были немножко скованны. Второй период провели так, как хотим играть, вышли вперед, но три пропущенных шайбы за две минуты в третьем периоде не дали нам возможность побороться до конца.

Что случилось в третьем периоде? У нас было три удаления. Мы знали, что «Авангард» будет играть агрессивно, не сумели четко сыграть эти две минуты, - передает слова Озолиньша пресс-служба «Авангарда».

Матч

Авангард - Динамо Р - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы:

Индрашис (Гальярди, Кристо), 38:40 (0:1). Эверберг (Сундстрем, Густафсон), 44:52 (1:1). Пьянов 45:55 (2:1). Эверберг (Галимов), 46:43 (3:1).

Место и дата

22 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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