Сандис Озолиньш: Знали, что «Авангард» будет играть агрессивно

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш подвел итоги матча с «Авангардом» (1:3).

– В первом периоде сказалось много ответственности. Хотели все сделать правильно, поэтому были немножко скованны. Второй период провели так, как хотим играть, вышли вперед, но три пропущенных шайбы за две минуты в третьем периоде не дали нам возможность побороться до конца.

Что случилось в третьем периоде? У нас было три удаления. Мы знали, что «Авангард» будет играть агрессивно, не сумели четко сыграть эти две минуты, - передает слова Озолиньша пресс-служба «Авангарда».