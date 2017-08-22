Андрей Скабелка: Это был первый матч «Авангарда», как всегда в таких играх много сумбура

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал игру с рижским «Динамо» (3:1).

– Мне показалось, был хороший хоккей. Быстрый, неуступчивый соперник. В команде хорошие легионеры, хорошие свои воспитанники. Мы серьезно готовились к старту сезона, это был первый матч, как всегда в таких играх много сумбура.

Первый период мы контролировали, создали побольше моментов, но не удалось их реализовать. Второй период в каких-то моментах был за рижанами. Невынужденные удаления позволили сопернику выйти вперед.

Третий период с самого начала, несмотря на удаление Петерссона, всю смену провели в зоне атаки. Ребята правильно отреагировали на второй отрезок матча, вышли заряженные. Быстрые забитые шайбы позволили нам довести матч до победы, - передает слова Скабелки пресс-служба «Авангарда».