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Андрей Скабелка: Это был первый матч «Авангарда», как всегда в таких играх много сумбура

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал игру с рижским «Динамо» (3:1).

– Мне показалось, был хороший хоккей. Быстрый, неуступчивый соперник. В команде хорошие легионеры, хорошие свои воспитанники. Мы серьезно готовились к старту сезона, это был первый матч, как всегда в таких играх много сумбура.

Первый период мы контролировали, создали побольше моментов, но не удалось их реализовать. Второй период в каких-то моментах был за рижанами. Невынужденные удаления позволили сопернику выйти вперед.

Третий период с самого начала, несмотря на удаление Петерссона, всю смену провели в зоне атаки. Ребята правильно отреагировали на второй отрезок матча, вышли заряженные. Быстрые забитые шайбы позволили нам довести матч до победы, - передает слова Скабелки пресс-служба «Авангарда».

Матч

Авангард - Динамо Р - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы:

Индрашис (Гальярди, Кристо), 38:40 (0:1). Эверберг (Сундстрем, Густафсон), 44:52 (1:1). Пьянов 45:55 (2:1). Эверберг (Галимов), 46:43 (3:1).

Место и дата

22 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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