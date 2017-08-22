Месси откладывает продление контракта с «Барселоной», «Боруссия» отказалась продавать Дембеле, старт сезона в КХЛ. Главные новости дня.
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. Лионель Месси
не торопится продлевать контракт с «Барселоной».
2. «Боруссия» отказалась
продавать Дембеле в «Барселону».
3. Итальянец
Трентин выиграл четвертый этап «Вуэльты».
4. Стартовал сезон
в КХЛ. «Сибирь» дома обыграла «Спартак».
5. «Салават Юлаев»
выиграл у «Адмирала».
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