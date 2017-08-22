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Месси откладывает продление контракта с «Барселоной», «Боруссия» отказалась продавать Дембеле, старт сезона в КХЛ. Главные новости дня.

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Лионель Месси не торопится продлевать контракт с «Барселоной».

2. «Боруссия» отказалась продавать Дембеле в «Барселону».

3. Итальянец Трентин выиграл четвертый этап «Вуэльты».

4. Стартовал сезон в КХЛ. «Сибирь» дома обыграла «Спартак».

5. «Салават Юлаев» выиграл у «Адмирала».

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