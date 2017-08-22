Йоонас Кемппайнен: Важные три очка, но не лучшая игра «Салавата Юлаева»
Источник: ХК «Салават Юлаев»Комментарии
Форвард «Салавата
Юлаева» Йоонас Кемппайнен подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ
против «Адмирала» (3:1).
- Важные три очка, но не лучшая наша игра. Мы сыграли не очень дисциплинированно. Это не та игра, которой мы хотим. «Адмирал» очень хорош в контратаках. Мы были не очень хороши в обороне, позволив создать им слишком много моментов.
Как игра в первой
тройке с Тему Хартикайненом и Линусом Умарком? Это действительно здорово.
Сегодня у нас была пара моментов. Я думаю, нам нужно еще несколько игр. Это не
совсем та игра, к которой я привык, но Линус невероятный распасовщик, -
приводит слова Кемппайнена пресс-служба уфимской команды.
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