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Йоонас Кемппайнен: Важные три очка, но не лучшая игра «Салавата Юлаева»

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Форвард «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:1).

- Важные три очка, но не лучшая наша игра. Мы сыграли не очень дисциплинированно. Это не та игра, которой мы хотим. «Адмирал» очень хорош в контратаках. Мы были не очень хороши в обороне, позволив создать им слишком много моментов.

Как игра в первой тройке с Тему Хартикайненом и Линусом Умарком? Это действительно здорово. Сегодня у нас была пара моментов. Я думаю, нам нужно еще несколько игр. Это не совсем та игра, к которой я привык, но Линус невероятный распасовщик, - приводит слова Кемппайнена пресс-служба уфимской команды.

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