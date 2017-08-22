Столе Сольбаккен: У «Копенгагена» есть история и опыт, мы можем пройти «Карабах»
Главный тренер «Копенгагена»
Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что
командам предстоит сыграть в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Наш предыдущий соперник – македонский «Вардар» – в
индивидуальном плане был хорош, однако у «Карабаха» все ровнее. У них есть
много «сборников», и это хорошо сыгранная команда. Например, трое из полузащитников
играют вместе более двух сезонов подряд, а защитники играют вместе и того
дольше. У нашего клуба есть своя история и опыт выступления в еврокубках,
поэтому, даже с приходом новичков, мы всегда можем добиться необходимой цели. К
примеру, вы это видели в ответной игре с «Вардаром» (4:1, первый матч – 0:1).
Все мы хотим попасть в групповую
стадию ЛЧ. Это единственное, о чем мы сейчас думаем. Возможно, у нас сейчас не
самый сильный коллектив, который был в «Копенгагене», выступавшем в «группе»
ЛЧ, но, думаю, в ближайшие шесть недель мы улучшим свою эффективность на 30%,
несмотря на то, что мы еще не приобрели тех игроков, которых я хочу. Для
команды вполне естественно прибавлять по ходу сезона, и отчасти бороться с
проблемами «физики», - цитирует Сольбаккена Azerisport.
Матч «Копенгаген» - «Карабах»
состоится 23 августа и начнется в 21.45
по Москве. В первом матче азербайджанский клуб победил со
счетом 1:0.