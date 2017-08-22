Столе Сольбаккен: У «Копенгагена» есть история и опыт, мы можем пройти «Карабах»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Наш предыдущий соперник – македонский «Вардар» – в индивидуальном плане был хорош, однако у «Карабаха» все ровнее. У них есть много «сборников», и это хорошо сыгранная команда. Например, трое из полузащитников играют вместе более двух сезонов подряд, а защитники играют вместе и того дольше. У нашего клуба есть своя история и опыт выступления в еврокубках, поэтому, даже с приходом новичков, мы всегда можем добиться необходимой цели. К примеру, вы это видели в ответной игре с «Вардаром» (4:1, первый матч – 0:1).

Все мы хотим попасть в групповую стадию ЛЧ. Это единственное, о чем мы сейчас думаем. Возможно, у нас сейчас не самый сильный коллектив, который был в «Копенгагене», выступавшем в «группе» ЛЧ, но, думаю, в ближайшие шесть недель мы улучшим свою эффективность на 30%, несмотря на то, что мы еще не приобрели тех игроков, которых я хочу. Для команды вполне естественно прибавлять по ходу сезона, и отчасти бороться с проблемами «физики», - цитирует Сольбаккена Azerisport.

Матч «Копенгаген» - «Карабах» состоится 23 августа и начнется в 21.45 по Москве. В первом матче азербайджанский клуб победил со счетом 1:0.