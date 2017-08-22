«Астана» обыграла «Селтик», но вылетела из Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч
раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Астаной» и «Селтиком»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Астаны».
В составе
казахстанского клуба отличились Серикжан Мужиков и Патрик Твумаси, который
сделал дубль. Еще один мяч в свои ворота забил Кристоффер Айер. У «Селтика» голы
в активе Скотта Синклера, Оливера Нтчама и Ли Гриффитса.
Победа не помогла «Астане»
пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, так как дома «Селтик» выиграл
крупнее – 5:0. Таким образом, в основном раунде Лиги чемпионов сыграет
шотландский клуб. «Астана» будет выступать в групповом турнире Лиги Европы.
Лига чемпионов.
Квалификация
Раунд плей-офф
Первый матч – 0:5
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