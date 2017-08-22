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«Астана» обыграла «Селтик», но вылетела из Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Астаной» и «Селтиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Астаны».

В составе казахстанского клуба отличились Серикжан Мужиков и Патрик Твумаси, который сделал дубль. Еще один мяч в свои ворота забил Кристоффер Айер. У «Селтика» голы в активе Скотта Синклера, Оливера Нтчама и Ли Гриффитса.

Победа не помогла «Астане» пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, так как дома «Селтик» выиграл крупнее – 5:0. Таким образом, в основном раунде Лиги чемпионов сыграет шотландский клуб. «Астана» будет выступать в групповом турнире Лиги Европы.

Лига чемпионов. Квалификация

Раунд плей-офф

Матч

Астана - Селтик - 4:3 (1:1)

Голы

Айер 27 (1:0 - автогол). Синклер 34 (1:1). Мужиков 48 (2:1). Твумаси 50 (3:1). Твумаси 69 (4:1). Нтчам 81 (4:2). Гриффитс 90 (4:3).

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

22 августа 18:30, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

Первый матч – 0:5

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