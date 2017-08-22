Арбитражный суд отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию Роналду

Дисквалификация форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду останется в силе. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, Спортивный арбитражный суд Испании отклонил апелляцию «Реала». Ранее такое же решение принял апелляционный комитет Федерации футбола Испании.

Напомним, что Роналду был дисквалифицирован после за то, что толкнул арбитра в первом матче за Суперкубок Испании (3:1). Нападающий должен будет пропустить пять игр в общей сложности. Отметим, что он уже пропустил две – ответный матч за Суперкубок Испании и матч первого тура примеры против «Депортиво» (3:0).