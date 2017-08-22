Российские борцы греко-римского стиля впервые с 1953 года не смогли завоевать золото чемпионата мира
Впервые за 64 года (с учетом результатов сборной СССР) российские борцы
греко-римского стиля не смогли завоевать золотые медали чемпионата мира. Таковы
результаты россиян на чемпионате мира, который проходит в Париже.
Как сообщает ТАСС, россиянин Артем Сурков проиграл южнокорейцу Хан Су Ю в полуфинале в весовой
категории до 66 кг. У него была
последняя возможность выиграть золото среди россиян. Остальные его соотечественники
ранее также не смогли пробиться в финал.
64 года назад представители СССР впервые
приняли участие в чемпионате мира и с тех пор неизменно завоевывали золотые
медали.
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