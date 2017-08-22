Владимир Габулов: Для «Арсенала» победа в Грозном – историческая

Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал победу своей команды в матче седьмого тура чемпионата России против «Ахмата» (2:1).

- Очень важная победа для нас. И матч складывался непросто, и «Арсенал» после выхода в премьер-лигу еще ни разу не выигрывал на выезде - можно сказать, что эта победа историческая. Играть в Грозном всегда тяжело, а побеждать тем более. Так что результат вдвойне приятен. На нашей стороне, конечно, была удача, но и все ребята выложились по полной, бились и играли на победу.

Нам наконец удалось преодолеть неприятную серию, когда мы забивали в первом тайме и не выигрывали матчи. Конечно, на нас это давило. Все прекрасно понимали, что когда-то нужно заканчивать с этим. Если забиваешь гол, то надо доводить матч до победы. Все нацеливались на это, подбадривали друг друга, - передает слова Габулова официальный сайт спортсмена.