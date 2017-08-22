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Жоэль Матип: Нам нужно сыграть против «Хоффенхайма» лучше, чем в первом матче

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился ожиданиями от матча против «Хоффенхайма». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Первая игра была непростой. Они («Хоффенхайм») играли хорошо и создали много моментов. В ответном матче нам нужно сыграть лучше, но первую игру мы выиграли и ждем с нетерпением вторую. Мы верим в свои силы. В Германии была открытая игра, для защитника это не лучший вариант. Но важнее всего то, что мы победили.

Возможно, в ответном матче нам нужно больше контролировать игру. Но если мы выиграем в том же стиле, что и в первом матче, это не будет иметь значения», - цитирует Матипа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» - «Хоффенхайм» состоится 23 августа и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.

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