Жоэль Матип: Нам нужно сыграть против «Хоффенхайма» лучше, чем в первом матче
Защитник «Ливерпуля»
Жоэль Матип поделился ожиданиями от матча против «Хоффенхайма». Напомним, что
командам предстоит сыграть в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги
чемпионов.
«Первая игра была
непростой. Они («Хоффенхайм») играли хорошо и создали много моментов. В
ответном матче нам нужно сыграть лучше, но первую игру мы выиграли и ждем с
нетерпением вторую. Мы верим в свои силы. В Германии была открытая игра, для защитника
это не лучший вариант. Но важнее всего то, что мы победили.
Возможно, в ответном
матче нам нужно больше контролировать игру. Но если мы выиграем в том же стиле,
что и в первом матче, это не будет иметь значения», - цитирует Матипа
официальный сайт «Ливерпуля».
Матч «Ливерпуль» - «Хоффенхайм»
состоится 23 августа и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче «Ливерпуль»
выиграл со счетом 2:1.