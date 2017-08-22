В интернете появилась петиция с просьбой переименовать стадион «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену»
Пользователь
сайта change.org разместил
петицию с просьбой к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко переименовать
новый стадион на Крестовском острове.
– Главный стадион города — стадион им. С.М. Кирова — был
воздвигнут на острове, и коренные петербуржцы помнят неповторимый морской бриз,
что доносился с Финского Залива. А судейские свистки и поддержку болельщиков
сопровождали крики морских птиц — чаек и бакланов. Вот и сейчас главная арена
Петербурга стоит на острове, а чайки и бакланы поддерживают родную команду. В
этой связи, с учетом того, что наш город — город морской славы, город-порт,
предлагаю: Дать новому стадиону название «Баклан-Арена», –
говориться в тексте петиции.
Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин
заявил, что крыша нового стадиона протекает из-за того, что бакланы своими
клювами разрушают защитную пленку.
Стадион «Санкт-Петербург» строился с 2007 по 2017 год.
Первый официальный матч на стадионе состоялся в апреле-2017 года. Им стала
встреча РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».
В июне арена приняла матчи Кубка конфедераций-2017. Летом
2018 года на ней пройдут встречи чемпионата мира, а в 2020 году – чемпионата
Европы.