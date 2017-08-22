В интернете появилась петиция с просьбой переименовать стадион «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену»

Пользователь сайта change.org разместил петицию с просьбой к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко переименовать новый стадион на Крестовском острове.

– Главный стадион города — стадион им. С.М. Кирова — был воздвигнут на острове, и коренные петербуржцы помнят неповторимый морской бриз, что доносился с Финского Залива. А судейские свистки и поддержку болельщиков сопровождали крики морских птиц — чаек и бакланов. Вот и сейчас главная арена Петербурга стоит на острове, а чайки и бакланы поддерживают родную команду. В этой связи, с учетом того, что наш город — город морской славы, город-порт, предлагаю: Дать новому стадиону название «Баклан-Арена», – говориться в тексте петиции.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что крыша нового стадиона протекает из-за того, что бакланы своими клювами разрушают защитную пленку.

Стадион «Санкт-Петербург» строился с 2007 по 2017 год. Первый официальный матч на стадионе состоялся в апреле-2017 года. Им стала встреча РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

В июне арена приняла матчи Кубка конфедераций-2017. Летом 2018 года на ней пройдут встречи чемпионата мира, а в 2020 году – чемпионата Европы.