Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гурбан Гурбанов: Шансы у «Карабаха» есть, нужно ими воспользоваться

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Еще после первого матча я говорил, что ответная игра будет тяжелее. Соперник будет прессинговать с первых минут, так что нам придется потратить еще больше сил. При поддержке родных трибун «Копенгаген» постарается добиться хорошего результата, а мы выйдем на поле, чтобы не дать этому произойти.

Завтра нас ждет тяжелый матч. Шансы у нас есть, и мы должны ими воспользоваться по максимуму», - цитирует Гурбанова Azerisport.

Матч «Копенгаген» - «Карабах»  состоится 23 августа и начнется в 21.45 по Москве. В первом матче азербайджанский клуб победил со счетом 1:0.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Брендан Роджерс: «Астана» боролась до конца, это заслуживает уваженияГлавный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.Юрген Клопп: Домашний стадион – главный козырь «Ливерпуля» в матче с «Хоффенхаймом»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Хоффенхаймом». Напомним, что команды сыграют в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Астана» обыграла «Селтик», «Севилья» принимает «Истанбул Башакшехир» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи футбольной лиги чемпионов на сайте «Советского спорта».«Ницца» – «Наполи». ОнлайнОтветный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ницца» - «Наполи» на сайте «Советского спорта».Жоэль Матип: Нам нужно сыграть против «Хоффенхайма» лучше, чем в первом матчеЗащитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился ожиданиями от матча против «Хоффенхайма». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Греко-римская борьба
Российские борцы греко-римского стиля впервые с 1953 года не смогли завоевать золото чемпионата мира
Футбол
Арбитражный суд отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию Роналду
Футбол
«Астана» обыграла «Селтик», но вылетела из Лиги чемпионов
Велошоссе
Итальянец Трентин выиграл 4-й этап «Вуэльты», Закарин – 54-й
все новости
Копенгаген
Копенгагенкалендарьстатистика
Карабах
Карабахкалендарьстатистика
Гурбан Гурбанов
Гурбан Гурбановвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости