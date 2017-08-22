Гурбан Гурбанов: Шансы у «Карабаха» есть, нужно ими воспользоваться

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Еще после первого матча я говорил, что ответная игра будет тяжелее. Соперник будет прессинговать с первых минут, так что нам придется потратить еще больше сил. При поддержке родных трибун «Копенгаген» постарается добиться хорошего результата, а мы выйдем на поле, чтобы не дать этому произойти.

Завтра нас ждет тяжелый матч. Шансы у нас есть, и мы должны ими воспользоваться по максимуму», - цитирует Гурбанова Azerisport.

Матч «Копенгаген» - «Карабах» состоится 23 августа и начнется в 21.45 по Москве. В первом матче азербайджанский клуб победил со счетом 1:0.