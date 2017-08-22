Гурбан Гурбанов: Шансы у «Карабаха» есть, нужно ими воспользоваться
Источник: Azerisport.comКомментарии
Главный тренер «Карабаха»
Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном». Напомним, что
командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Еще после первого
матча я говорил, что ответная игра будет тяжелее. Соперник будет прессинговать
с первых минут, так что нам придется потратить еще больше сил. При поддержке
родных трибун «Копенгаген» постарается добиться хорошего результата, а мы
выйдем на поле, чтобы не дать этому произойти.
Завтра нас ждет
тяжелый матч. Шансы у нас есть, и мы должны ими воспользоваться по максимуму»,
- цитирует Гурбанова Azerisport.
Матч «Копенгаген» -
«Карабах» состоится 23 августа и
начнется в 21.45 по Москве. В первом матче
азербайджанский клуб победил со счетом 1:0.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически