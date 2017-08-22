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Тевес, Верон, Кюйт и другие футболисты получили разрешение принимать допинг на ЧМ-2010

Источник:  BBCКомментарии

25 участников чемпионата мира 2010 года получили разрешение на применение запрещенных препаратов по медицинским показателям. Об этом свидетельствуют документы,  опубликованные хакерской группировкой Fancy Bears.

Как сообщает ВВС, среди этих футболистов аргентинцы Хуан Себастьян Верон, Карлос Тевес, Габриэль Хайнце, Диего Милито, голландец Дирк Кюйт, немец Марио Гомес, новозеландец Райан Нельсен.

Отметим, что спортсмены имеют право в определенных случаях в виде исключения принимать запрещенные препараты с разрешения соответствующих органов в медицинских целях.

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