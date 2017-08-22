Президент «Карпат», которого подозревают в убийстве, улетел в Швейцарию

Президент львовских «Карпат» Петр Дыминский улетел в Женеву. Это случилось после ДТП того, как на автомобиле, принадлежащему президенту, насмерть сбили женщину во Львовской области.

Об отъезде Дыминского сообщил депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

«В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос, и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа.

Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулём автомобиля «Mercedes» был точно не 43 летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя.

Также сегодня, в 14 00 Генеральная прокуратура, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Петра Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

Через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока ещё имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизы пробу вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем «Mercedes» был совсем не ваш 43-летний охранник», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее брат погибшей обвинил Дыминского в смерти своей сестры.



