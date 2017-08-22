Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Карпат», которого подозревают в убийстве, улетел в Швейцарию

Источник:  FacebookКомментарии

Президент львовских «Карпат» Петр Дыминский улетел в Женеву. Это случилось после ДТП того, как на автомобиле, принадлежащему президенту, насмерть сбили женщину во Львовской области.

Об отъезде Дыминского сообщил депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

«В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос, и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа.

Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулём автомобиля «Mercedes» был точно не 43 летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя.

Также сегодня, в 14 00 Генеральная прокуратура, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Петра Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

Через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока ещё имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизы пробу вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем «Mercedes» был совсем не ваш 43-летний охранник», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее брат погибшей обвинил Дыминского в смерти своей сестры.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Буряк может возглавить одесский «Черноморец»Известный советский и украинский футболист, экс-полузащитник киевского «Динамо» и московского «Торпедо», известный тренер Леонид Буряк может возглавить одесский «Черноморец». Об этом сообщает сайт «Думская».«Сталь»: Проведение матчей в Киеве вдвое дешевле, чем в Днепре. С этим связан переезд в столицуКаменская «Сталь» в официальном заявлении клуба объяснила причины переезда со стадиона «Метеор» в Днепре на стадион «Оболонь-Арена» в Киеве.Огонь по чемпионату Украины. Поедет ли киевское «Динамо» в Мариуполь?Огонь по чемпионату Украины. Поедет ли киевское «Динамо» в Мариуполь?Украинский футбольный сезон не прожил еще и двух месяцев, а скандальных историй в нем – на несколько лет/«Шахтер» обыграл «Олимпик»Матч шестого тура чемпионата Украины между донецкими «Шахтером» и «Олимпиком» завершился победой «Шахтера» со счетом 2:0.Президента «Карпат» подозревают в убийствеПрезидент львовских «Карпат» Петр Дыминский может быть причастен к ДТП со смертельным исходом. О вине Дыминского заявляет брат погибшей в ДТП девушки Степан Мацевко.
Греко-римская борьба
Российские борцы греко-римского стиля впервые с 1953 года не смогли завоевать золото чемпионата мира
Футбол
Арбитражный суд отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию Роналду
Футбол
«Астана» обыграла «Селтик», но вылетела из Лиги чемпионов
Велошоссе
Итальянец Трентин выиграл 4-й этап «Вуэльты», Закарин – 54-й
все новости
Карпаты
Карпатыкалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости