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Юрген Клопп: Домашний стадион – главный козырь «Ливерпуля» в матче с «Хоффенхаймом»

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Хоффенхаймом». Напомним, что команды сыграют в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«От матча я жду 100% интенсивности. Разница между первым и вторым матчем в том, что теперь все знают силу «Хоффенхайма». Я и до этого знал, но в Англии многие не ожидали такого. Для меня сейчас как будто перерыв между таймами, где можно что-то поменять и улучшить. В первом матче мы были достаточно хороши, чтобы победить, но во втором нужно сыграть лучше.

«Анфилд» - это главный фактор, мы знаем это. Ничего не случится само собой, нам нужно поработать, но атмосфера на стадионе может помочь и поможет нам. Надеюсь, что все готовы к игре, готовы биться. Был бы разочарован, если бы болельщики сочли «Хоффенхайм» слабы соперником и ругали нас за каждый неудачный пас. Но этого не будет. Наши болельщики знают силу «Хоффенхайма», и они готовы, сражаться, как и мы», - цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» - «Хоффенхайм» состоится 23 августа и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.

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