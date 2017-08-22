Юрген Клопп: Домашний стадион – главный козырь «Ливерпуля» в матче с «Хоффенхаймом»
Главный тренер «Ливерпуля»
Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Хоффенхаймом». Напомним, что
команды сыграют в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«От матча я жду
100% интенсивности. Разница между первым и вторым матчем в том, что теперь все
знают силу «Хоффенхайма». Я и до этого знал, но в Англии многие не ожидали
такого. Для меня сейчас как будто перерыв между таймами, где можно что-то
поменять и улучшить. В первом матче мы были достаточно хороши, чтобы победить,
но во втором нужно сыграть лучше.
«Анфилд» - это
главный фактор, мы знаем это. Ничего не случится само собой, нам нужно
поработать, но атмосфера на стадионе может помочь и поможет нам. Надеюсь, что
все готовы к игре, готовы биться. Был бы разочарован, если бы болельщики сочли «Хоффенхайм»
слабы соперником и ругали нас за каждый неудачный пас. Но этого не будет. Наши
болельщики знают силу «Хоффенхайма», и они готовы, сражаться, как и мы», -
цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Матч «Ливерпуль» - «Хоффенхайм»
состоится 23 августа и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче «Ливерпуль»
выиграл со счетом 2:1.