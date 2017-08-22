Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Брендан Роджерс: «Астана» боролась до конца, это заслуживает уважения

Источник:  Sports.kzКомментарии

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

«Мы отлично начали игру. Хорошо владели ситуацией. У нас были моменты, контроль мяча. Первый гол — это, отчасти, случайность. Второй гол «Астаны» был отличным. После того, как мы забили свой мяч, игроки немного успокоились.

Когда счет стал 4:1, у «Астаны» появились шансы, но затем мы отличились вновь и получили уверенность в том, что не упустим результат. «Астана» боролась до конца, и это заслуживает уважения. Это показательный матч, который должен многому нас научить. 

Переломный момент? Это был наш второй гол. Мы этим мячом перевернули игру, и это был камбэк. Мы могли сыграть лучше в обороне, но, в целом, мы контролировали ход встречи», - цитирует Роджерса Sports.kz.

Напомним, в первом матче «Селтик» победил со счетом 5:0 и по сумму двух игры пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.

Матч

Астана - Селтик - 4:3 (1:1)

Голы

Айер 27 (1:0 - автогол). Синклер 34 (1:1). Мужиков 48 (2:1). Твумаси 50 (3:1). Твумаси 69 (4:1). Нтчам 81 (4:2). Гриффитс 90 (4:3).

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

22 августа 18:30, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрген Клопп: Домашний стадион – главный козырь «Ливерпуля» в матче с «Хоффенхаймом»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Хоффенхаймом». Напомним, что команды сыграют в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.Гурбан Гурбанов: Шансы у «Карабаха» есть, нужно ими воспользоватьсяГлавный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном». Напомним, что командам предстоит сыграть в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Астана» обыграла «Селтик», «Севилья» принимает «Истанбул Башакшехир» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи футбольной лиги чемпионов на сайте «Советского спорта».«Ницца» – «Наполи». ОнлайнОтветный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ницца» - «Наполи» на сайте «Советского спорта».Жоэль Матип: Нам нужно сыграть против «Хоффенхайма» лучше, чем в первом матчеЗащитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился ожиданиями от матча против «Хоффенхайма». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Греко-римская борьба
Российские борцы греко-римского стиля впервые с 1953 года не смогли завоевать золото чемпионата мира
Футбол
Арбитражный суд отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию Роналду
Футбол
«Астана» обыграла «Селтик», но вылетела из Лиги чемпионов
Велошоссе
Итальянец Трентин выиграл 4-й этап «Вуэльты», Закарин – 54-й
все новости
Астана
Астанакалендарьстатистика
Селтик
Селтиккалендарьстатистика
Брендан Роджерс
Брендан Роджерсвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости