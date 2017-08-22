Брендан Роджерс: «Астана» боролась до конца, это заслуживает уважения

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.

«Мы отлично начали игру. Хорошо владели ситуацией. У нас были моменты, контроль мяча. Первый гол — это, отчасти, случайность. Второй гол «Астаны» был отличным. После того, как мы забили свой мяч, игроки немного успокоились.

Когда счет стал 4:1, у «Астаны» появились шансы, но затем мы отличились вновь и получили уверенность в том, что не упустим результат. «Астана» боролась до конца, и это заслуживает уважения. Это показательный матч, который должен многому нас научить.

Переломный момент? Это был наш второй гол. Мы этим мячом перевернули игру, и это был камбэк. Мы могли сыграть лучше в обороне, но, в целом, мы контролировали ход встречи», - цитирует Роджерса Sports.kz.

Напомним, в первом матче «Селтик» победил со счетом 5:0 и по сумму двух игры пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.