«Марибор» вышел в основной раунд Лиги чемпионов благодаря победе над «Хапоэлем» (Беэр-Шева)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги
чемпионов между «Марибором» и Хапоэлем» (Беэр-Шева) завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марибора».
Единственный мяч на 15-й минуте забил Митя Вилер. В
первом матче «Хапоэль» победил 2:1. Благодаря голу на выезде «Марибор» завоевал
право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов. «Хапоэль» сыграет в Лиге
Европы.
Лига чемпионов. Квалификация
Раунд плей-офф. Ответный матч
Матч
Марибор - Хапоэль Б-Ш - 1:0 (1:0)
Голы
Вилер 15 (1:0).
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
22 августа 21:45, Людски ВРТ, Онлайн-трансляция
Первый матч - 1:2
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