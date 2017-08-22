«Наполи» обыграл «Ниццу» и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги
чемпионов между «Ниццей» и «Наполи» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 2:0 в пользу «Наполи».
Первый мяч забил Хосе Кальехон, второй – Лоренцо Инсинье,
89. В первом матче неаполитанцы победили со счетом 2:0. По сумме двух матчей
итальянский клуб пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. «Ницца» сыграет в
Лиге Европы.
Лига чемпионов. Квалификация
Раунд плей-офф. Ответный матч
Матч
Голы
Кальехон 48 (0:1). Инсинье 89 (0:2).
Состав
Ницца: Кардинале, Суке, Данте, Жалле, Ле Маршан, Вальтер (Марсель, 79), Сери, Тамез (Лис-Мелу, 66), Снейдер, Сан-Максимен, Балотелли (Ганаго, 77)
Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Гамшик (Зелински, 63), Жоржиньо (Диавара, 85), Аллан (Рог, 71), Кальехон, Мертенс, Инсинье
Предупреждения:
Сери, 7; Лис-Мелу, 82 - Кулибали, 84
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
22 августа 21:45, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция
Первый матч – 0:2