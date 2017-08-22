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«Наполи» обыграл «Ниццу» и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Ниццей» и «Наполи» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Наполи».

Первый мяч забил Хосе Кальехон, второй – Лоренцо Инсинье, 89. В первом матче неаполитанцы победили со счетом 2:0. По сумме двух матчей итальянский клуб пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. «Ницца» сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Квалификация

Раунд плей-офф. Ответный матч

Матч

Ницца - Наполи - 0:2 (0:0)

Голы

Кальехон 48 (0:1). Инсинье 89 (0:2).

Состав

Ницца: Кардинале, Суке, Данте, Жалле, Ле Маршан, Вальтер (Марсель, 79), Сери, Тамез (Лис-Мелу, 66), Снейдер, Сан-Максимен, Балотелли (Ганаго, 77)

Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Гамшик (Зелински, 63), Жоржиньо (Диавара, 85), Аллан (Рог, 71), Кальехон, Мертенс, Инсинье

Предупреждения:

Сери, 7; Лис-Мелу, 82 - Кулибали, 84

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

22 августа 21:45, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция


Первый матч – 0:2

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