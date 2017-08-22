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«Севилья» по сумме двух матчей обыграла «Истанбул Башакшехир» и вышла в групповой турнир Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Севильей» и «Истанбул Башакшехиром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе испанского клуба забивали Серхио Эскудеро и Виссам Бен Йеддер. У гостей голы в активе Эльеро Элии и Эдина Вишчи. В первом матче «Севилья» победила 2:1 и сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. «Истанбул Башакшехир» отправляется в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Квалификация

Раунд плей-офф. Ответный матч

Матч

Севилья - Истанбул - 2:2 (0:1)

Голы

Элиа 17 (0:1). Эскудеро 52 (1:1). Бен Йеддер 75 (2:1). Вишча 83 (2:2).

Судья:

Уильям Коллам (Шотландия)

Место и дата

22 августа 21:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция


Первый матч – 2:1

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