«Севилья» по сумме двух матчей обыграла «Истанбул Башакшехир» и вышла в групповой турнир Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги
чемпионов между «Севильей» и «Истанбул Башакшехиром» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 2:2.
В составе испанского клуба забивали Серхио Эскудеро
и Виссам Бен Йеддер. У гостей голы в активе Эльеро Элии и Эдина Вишчи. В первом
матче «Севилья» победила 2:1 и сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. «Истанбул
Башакшехир» отправляется в Лигу Европы.
Лига чемпионов. Квалификация
Раунд плей-офф. Ответный матч
Матч
Севилья - Истанбул - 2:2 (0:1)
Голы
Элиа 17 (0:1). Эскудеро 52 (1:1). Бен Йеддер 75 (2:1). Вишча 83 (2:2).
Судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Место и дата
22 августа 21:45, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция
Первый матч – 2:1
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