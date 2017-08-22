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«Олимпиакос» победил «Риеку» и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Риекой» и «Олимпиакосом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Олимпиакоса».

Единственный мяч забил Марко Марин. В первом матче греческий клуб победил со счетом 2:1 и по сумме двух матчей пробился в групповой турнир Лиги чемпионов. Хорватский же клуб сыграет в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Квалификация

Раунд плей-офф. Ответный матч

Матч

Риека - Олимпиакос - 0:1 (0:1)

Голы

Марин 25 (0:1).

Судья:

Данни Маккели (Голландия)

Место и дата

22 августа 21:45, Кантрида, Онлайн-трансляция

Первый матч – 1:2

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