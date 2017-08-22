«Олимпиакос» победил «Риеку» и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги
чемпионов между «Риекой» и «Олимпиакосом» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу «Олимпиакоса».
Единственный мяч забил Марко Марин. В первом матче
греческий клуб победил со счетом 2:1 и по сумме двух матчей пробился в
групповой турнир Лиги чемпионов. Хорватский же клуб сыграет в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. Квалификация
Раунд плей-офф. Ответный матч
Матч
Риека - Олимпиакос - 0:1 (0:1)
Голы
Марин 25 (0:1).
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
22 августа 21:45, Кантрида, Онлайн-трансляция
Первый матч – 1:2
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