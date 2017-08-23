Джорджевич стал автором лучшего гола 7-го тура РФПЛ

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 7-го тура РФПЛ. Его победителем стал нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич.

За его гол в ворота «Ахмата» проголосовали 20,3% читателей. Второе место занял полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, за его гол в ворота «Спартака» отдали свои голоса 13,8% читателей. Третье место с отставанием всего в 8 голосов занял хавбек «Рубина» Гекдениз Карадениз, забивший гол в ворота «Анжи», – 13,5%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.