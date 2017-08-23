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Джорджевич стал автором лучшего гола 7-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лука Джорджевич (справа)
Лука Джорджевич (справа)Фото: ФК «Арсенал» (Тула)

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 7-го тура РФПЛ. Его победителем стал нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич.

За его гол в ворота «Ахмата» проголосовали 20,3% читателей. Второе место занял полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, за его гол в ворота «Спартака» отдали свои голоса 13,8% читателей. Третье место с отставанием всего в 8 голосов занял хавбек «Рубина» Гекдениз Карадениз, забивший гол в ворота «Анжи», – 13,5%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.

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