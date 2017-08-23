Хеведес может покинуть «Шальке»

Центральный защитник гельзенкирхенцев Бенедикт Хёведес может уйти из «Шальке», сообщает Bild.

Новый наставник «Шальке» Доменико Тедеско лишил Хеведеса капитанской повязки и отдал ее Ральфу Ферманну. А в 1 туре Бундеслиги в матче с «Лейпцигом» опытный защитник остался в запасе.

Как сообщает Bild, Хёведесом интересуется ряд английских клубов.

29-летний Бенедикт Хеведес воспитанник «Шальке». В составе основной команды он провел 240 матчей в Бундеслиге.