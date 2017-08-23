Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хеведес может покинуть «Шальке»

Комментарии

Центральный защитник гельзенкирхенцев Бенедикт Хёведес может уйти из «Шальке», сообщает Bild.

Новый наставник «Шальке» Доменико Тедеско лишил Хеведеса капитанской повязки и отдал ее Ральфу Ферманну. А в 1 туре Бундеслиги в матче с «Лейпцигом» опытный защитник остался в запасе.

Как сообщает Bild, Хёведесом интересуется ряд английских клубов.

29-летний Бенедикт Хеведес воспитанник «Шальке». В составе основной команды он провел 240 матчей в Бундеслиге.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Боруссия» отказалась продавать Дембеле в «Барселону» за 130 миллионов евроДортмундская «Боруссия» ответила отказом на новое предложение «Барселоны» о трансфере нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщает немецкое отделение телеканалов Sky.«Ганновер» подтвердил переход Жонатаса (фото)Немецкий «Ганновер» на своей странице в Twitter подтвердил информацию о переходе нападающего Жонатаса из «Рубина».«Ювентус» претендует на БоатенгаЗащитник «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает «RT на русском» со ссылкой на CalcioMercato.com.Тошич получил предложение из чемпионата ГерманииКак сообщает Vesti Оnline, хавбек сборной Сербии Зоран Тошич, ставший свободным агентом, может перебраться в бундеслигу.Итоги футбольного уик-энда в ЕвропеИтоги футбольного уик-энда в ЕвропеКлубный футбол в Европе стартовал. После старта АПЛ, Серии А, Бундеслиги и Примеры об этом можно говорить с уверенностью.
Футбол
«Марибор» вышел в основной раунд Лиги чемпионов благодаря победе над «Хапоэлем» (Беэр-Шева)
Футбол
Тевес, Верон, Кюйт и другие футболисты получили разрешение принимать допинг на ЧМ-2010
Футбол
В интернете появилась петиция с просьбой переименовать стадион «Санкт-Петербург» в «Баклан-Арену»
Футбол
Владимир Габулов: Для «Арсенала» победа в Грозном – историческая
все новости
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Бенедикт Хёведес
Бенедикт Хёведесвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости