«Локомотив» берет форварда сборной Португалии Эдера в аренду на год
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер на правах аренды
перейдет в «Локомотив», сообщил коммментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
«Основную часть медосмотра для «Локомотива» португалец Эдер
провел сегодня. Завтра второй этап. Потом подпись контракта.
«Локомотив» берет Эдера в годичную аренду без права выкупа», – написал Арустамян в твиттере.
Локомотив берет Эдера в годичную аренду без права выкупа.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 22 августа 2017 г.
В минувшем сезоне 29-летний португалец в составе «Лилля» принял участие в 37 матчах, забил 7 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 3 желтых карточки.
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