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«Локомотив» берет форварда сборной Португалии Эдера в аренду на год

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщил коммментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Основную часть медосмотра для «Локомотива» португалец Эдер провел сегодня. Завтра второй этап. Потом подпись контракта.

«Локомотив» берет Эдера в годичную аренду без права выкупа», – написал Арустамян в твиттере.

В минувшем сезоне 29-летний португалец в составе «Лилля» принял участие в 37 матчах, забил 7 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 3 желтых карточки.

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