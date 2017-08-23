Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в Кубке английской лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Лестер Сити»
обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Ислам Слимани и по разу
отличились Демарай Грей и Ахмед Муса, у хозяев поля единственный мяч забил
Кэйлоан Лэвери.
Таким образом, «лисы» прошли в 1/8 финала турнира. Своего
следующего соперника «Лестер» узнает в результате жеребьевки, которая состоится 24 августа.
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