Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в Кубке английской лиги

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Лестер Сити» обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Ислам Слимани и по разу отличились Демарай Грей и Ахмед Муса, у хозяев поля единственный мяч забил Кэйлоан Лэвери.

Таким образом, «лисы» прошли в 1/8 финала турнира. Своего следующего соперника «Лестер» узнает в результате жеребьевки, которая состоится 24 августа.