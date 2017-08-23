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Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в Кубке английской лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Лестер Сити» обыграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Ислам Слимани и по разу отличились Демарай Грей и Ахмед Муса, у хозяев поля единственный мяч забил Кэйлоан Лэвери.

Таким образом, «лисы» прошли в 1/8 финала турнира. Своего следующего соперника «Лестер» узнает в результате жеребьевки, которая состоится 24 августа.

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