«Спартак» предложил за Ньянга 23 млн, но игрок вновь отказался от переезда в Москву
Московский «Спартак» увеличил предложение за М’Байе Ньянга
до 23 миллионов евро, но форвард «Милана» вновь отказался от переезда в Россию, сообщает Sky Sports.
По информации издания, красно-белые также улучшили условия
личного контракта француза, но для 22-летнего француза по-прежнему
предпочтительными клубами являются «Эвертон» и «Торино».
Напомним, в «Милан»
22-летний француз перешел в 2012 году из команды «Кан» за три миллиона
евро. На сегодняшний день авторитетное издание Transfermarkt.de оценивает
нападающего в 15 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона М’Байе провел на
правах аренды в «Уотфорде», за который сыграл 16 матчей, забил 2 мяча, отдал 2
результативные передачи и заработал 1 удаление.
В общей сложности в составе «Милана» провел 79 матчей, забил 12 мячей, отдал 10 голевых пасов и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.