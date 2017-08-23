«Спартак» предложил за Ньянга 23 млн, но игрок вновь отказался от переезда в Москву

Московский «Спартак» увеличил предложение за М’Байе Ньянга до 23 миллионов евро, но форвард «Милана» вновь отказался от переезда в Россию, сообщает Sky Sports.

По информации издания, красно-белые также улучшили условия личного контракта француза, но для 22-летнего француза по-прежнему предпочтительными клубами являются «Эвертон» и «Торино».

Напомним, в «Милан» 22-летний француз перешел в 2012 году из команды «Кан» за три миллиона евро. На сегодняшний день авторитетное издание Transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона М’Байе провел на правах аренды в «Уотфорде», за который сыграл 16 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 удаление.

В общей сложности в составе «Милана» провел 79 матчей, забил 12 мячей, отдал 10 голевых пасов и заработал 8 желтых и 1 красную карточку.

«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ