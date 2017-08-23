Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» предложил за Ньянга 23 млн, но игрок вновь отказался от переезда в Москву

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» увеличил предложение за М’Байе Ньянга до 23 миллионов евро, но форвард «Милана» вновь отказался от переезда в Россию, сообщает Sky Sports.

По информации издания, красно-белые также улучшили условия личного контракта француза, но для 22-летнего француза по-прежнему предпочтительными клубами являются «Эвертон» и «Торино».

Напомним, в «Милан»  22-летний француз перешел в 2012 году из команды «Кан» за три миллиона евро. На сегодняшний день авторитетное издание Transfermarkt.de оценивает нападающего в 15 миллионов евро. Вторую часть прошлого сезона М’Байе провел на правах аренды в «Уотфорде», за который сыграл 16 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 1 удаление.

В общей сложности в составе «Милана» провел 79 матчей, забил 12 мячей, отдал 10 голевых пасов и заработал 8 желтых и 1 красную карточку. 

«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Широков: Каррера рискует не дотянуть до старта в Лиге чемпионовБывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал турнирное положение действующих чемпионов России.«Локомотив» берет форварда сборной Португалии Эдера в аренду на годФорвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.Хеведес может покинуть «Шальке»Центральный защитник гельзенкирхенцев Бенедикт Хёведес может уйти из «Шальке», сообщает Bild.«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Боруссия» отказалась продавать Дембеле в «Барселону» за 130 миллионов евроДортмундская «Боруссия» ответила отказом на новое предложение «Барселоны» о трансфере нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщает немецкое отделение телеканалов Sky.
Футбол
«Олимпиакос» победил «Риеку» и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов
Футбол
«Севилья» по сумме двух матчей обыграла «Истанбул Башакшехир» и вышла в групповой турнир Лиги чемпионов
Футбол
«Наполи» обыграл «Ниццу» и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов
Футбол
«Марибор» вышел в основной раунд Лиги чемпионов благодаря победе над «Хапоэлем» (Беэр-Шева)
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
М′Байе Ньянг
М′Байе Ньянгвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы