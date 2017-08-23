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Роман Широков: Каррера рискует не дотянуть до старта в Лиге чемпионов

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал турнирное положение действующих чемпионов России.

«В 10-м месте виноват не только Каррера, но и игроки, – приводит слова Широкова «Чемпионат.com». – Да и удача, которая была со «Спартаком» весь прошлый сезон, будто ушла. Красно-белые больше не вытаскивают ничейные матчи на последних минутах.

Причем играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах. «Спартаку» же наверняка охота попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону десятым финишировать.

Доработает ли сезон Каррера? Многое будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Хотя если «Спартак» проиграет оставшиеся до ее начала матчи чемпионата, то Каррера рискует не дотянуть до старта в еврокубке.

Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно встряхнуть команду. Но я не думаю, что все будет настолько плохо, уж до зимы Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут настоящей катастрофой для «Спартака».

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