Роман Широков: Каррера рискует не дотянуть до старта в Лиге чемпионов
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал
турнирное положение действующих чемпионов России.
«В 10-м месте виноват не только Каррера, но и игроки, –
приводит слова Широкова «Чемпионат.com». – Да и удача, которая была со «Спартаком» весь прошлый
сезон, будто ушла. Красно-белые больше не вытаскивают ничейные матчи на
последних минутах.
Причем играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но
коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах.
«Спартаку» же наверняка охота попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу
Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону десятым финишировать.
Доработает ли сезон Каррера? Многое будет зависеть от
результатов в Лиге чемпионов. Хотя если «Спартак» проиграет оставшиеся до ее
начала матчи чемпионата, то Каррера рискует не дотянуть до старта в еврокубке.
Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно
встряхнуть команду. Но я не думаю, что все будет настолько плохо, уж до зимы
Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее
выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут
настоящей катастрофой для «Спартака».