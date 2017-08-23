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Станимир Стойлов: Победа над «Селтиком» – это уже огромное достижение для нас

Источник:  ФК «Астана»Комментарии

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойолов прокомментировал победу над «Селтиком» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Мои футболисты показали футбол, которым должны остаться довольны болельщики, – приводит слова Стойлова официальный сайт «Астаны». – Если бы при счете 4:1 мы забили бы вновь, то появились бы шансы. Я рад, что мы выиграли. Если бы не ошибки в первом матче, то можно было бы попробовать побороться попасть в Лигу Чемпионов. Команда будет расти, но сегодня Лига Европы — хорошее достижение для нас.

– Это был максимум «Астаны»?
– Да. «Селтик» хорошо играл, но они не ожидали, что во втором тайме мы покажем такое хорошее движение. В первом тайме наши нападающие не прессинговали на высоких скоростях, поэтому многое не получалось. Во втором тайме поменяли схему, добавили агрессии, в прессинге и это принесло результат. Вы сами видели, каким был результат первого матча — это сказалось.

– Вы не боитесь, что после этой игры Патрик Твумаси может перейти в другую команду?
– Я потерял столько игроков, что не нужно уже жалеть. Если клуб посчитает, что надо его продать, то мы примем это решение. Но, лично я не думаю, что кто-то из наших игроков уйдет сейчас. Сейчас надо сконцентрироваться на ближайших матчах в чемпионате и ждать итогов жеребьевки Лиги Европы.

– Чего ждать от жеребьевки групповой стадии Лиги Европы?
– Победа над «Селтиком» — это уже огромное достижение для нас. Надеюсь, что мои футболисты понимают, что от нас будут ждать побед. Все команды в Лиге Европы — сильные, поэтому не так важно, кто попадает нам в соперники. Это будут трудные игры для нас, и мы должны быть готовы.

Напомним, в первом матче «Селтик» победил со счетом 5:0 и по сумму двух игры пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.

Матч

Астана - Селтик - 4:3 (1:1)

Голы

Айер 27 (1:0 - автогол). Синклер 34 (1:1). Мужиков 48 (2:1). Твумаси 50 (3:1). Твумаси 69 (4:1). Нтчам 81 (4:2). Гриффитс 90 (4:3).

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

22 августа 18:30, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

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